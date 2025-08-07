Strasbourg rejette une offre mirobolante pour Bakwa

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Auteur d’une excellente saison 2024-2025 avec 6 buts et 9 passes décisives, Dilane Bakwa attise les convoitises. Strasbourg a reçu une offre de près de 30 millions d’euros pour son ailier de 22 ans.

La très belle saison réalisée par le RC Strasbourg l’an passé a mis la lumière sur plusieurs talents de l’effectif alsacien. En fin de contrat dans un an, Ismaël Doukouré est courtisé au même titre que l’attaquant Emanuel Emegha, qui restera lui au moins une saison de plus. Strasbourg espère aussi pouvoir conserver Dilane Bakwa, mais rien n’est moins sûr concernant l’avenir de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Homme fort du secteur offensif de Liam Rosenior la saison passée avec 6 buts et 9 passes décisives, il suscite la convoitise de plusieurs grands clubs européens.

Strasbourg refuse 28 M€ de Nottingham Forest pour Dilane Bakwa https://t.co/Ru47E7NLiO — Cyril Olivès-Berthet (@CyrilOlives) August 7, 2025

Sa cote est énorme en Allemagne mais aussi en Premier League, où Nottingham Forest a dégainé une première offre officielle pour tenter de le recruter. Selon les informations de L’Equipe, le club anglais a proposé 24 millions d’euros plus 4 millions d’euros de bonus pour s’offrir le joueur de 22 ans. Une belle offre… toutefois repoussée par le Racing, qui attend entre 30 et 35 millions d’euros pour son joueur. Nottingham Forest veut Dilane Bakwa à tout prix et a prévu de revenir à la charge dans les jours à venir, avec une offre plus proche des attentes de Strasbourg. Un départ semble plus que jamais la tendance alors que le joueur était absent lors du match amical joué mercredi face à Sturm Graz (victoire 3-2).