Strasbourg ‍: Emegha à Chelsea, c’est fait

Auteur d’une très grosse saison à Strasbourg en 2024-2025, Emanuel Emegha va rester une ultime saison en Alsace. En revanche, son départ pour Chelsea en juin 2026 est déjà planifié.

Auteur de 14 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, Emanuel Emegha a sans conteste été l’un des hommes forts de Liam Rosenior pour guider Strasbourg vers la 7e place du championnat. L’avant-centre néerlandais de 22 ans s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste et un départ lors du mercato estival semblait presque inéluctable au vu de sa très belle cote sur le marché des transferts. Le voeu de Marc Keller de le voir rester va pourtant être exaucé, comme le confirme Fabrizio Romano. Sur son compte X, le spécialiste du mercato annonce que l’ancien joueur de Sturm Graz va rester à Strasbourg pour la saison 2025-2026.

🚨🔵 Chelsea are planning for Emanuel Emegha to be part of their squad from summer 2026, as revealed in May.



Emegha’s also expected to stay at Strasbourg this summer and then join #CFC project next year if all goes to plan.



No confirmation on reports about Juventus move. pic.twitter.com/lp9KK4rgmB