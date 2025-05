Strasbourg tape le PSG, la Ligue des champions n'est pas prête

Dans : RCSA.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi en Ligue 1, le RC Strasbourg a battu le PSG. Une victoire qui permet aux Alsaciens de toujours croire en la possibilité de se qualifier pour la Ligue des champions.

Le RC Strasbourg est l'une des équipes surprises de cette saison 2024-2025 en Ligue 1. Les hommes de Liam Rosenior sont plus que jamais à la lutte pour la qualification en Ligue des champions. Et peu y croyaient il y a quelques mois. Mais les progrès alsaciens sont impressionnants. Ce samedi à la Meinau face au PSG, le RC Strasbourg a décroché un succès très précieux dans la course à l'Europe. Si le club de la capitale était plus que remanié et avait sans doute la tête à sa demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal, les Alsaciens ont fait le travail. De quoi faire vibrer leurs supporters, qui se pensent à la hauteur d'une qualification prochaine en C1.

Strasbourg fait rêver ses fans

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Racing Club de Strasbourg Alsace (@rcsa)

Ces dernières heures, France Bleu a en effet recueilli quelques réactions de fans strasbourgeois, plus que satisfaits des résultats de leur club de coeur. Un amoureux du RCSA indique notamment : « On a une équipe exceptionnelle de grand niveau. L'équipe a le niveau et le public a aussi le niveau d'une Ligue des champions ». Sur la même longueur d'onde, son fils rajoutera d'ailleurs : « J'ai déjà prévu de pas aller à l'école l'année prochaine pour supporter le Racing ». Un autre fan alsacien affirme lui : « C'est ce qu'on souhaitait et maintenant, c'est l'Europe. Franchement, ramenez-nous qui vous voulez à la Meinau, on les bat ». Lors des deux dernières rencontres de Ligue 1, le RC Strasbourg sera opposé à Angers (à l'extérieur) et au Havre (à domicile). Deux matchs largement à la portée des troupes de Liam Rosenior. Il faudra également compter sur des faux pas de la concurrence pour espérer filer en Ligue des champions.