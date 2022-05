Officiel : Sanjin Prcic prolonge trois ans à Strasbourg

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Pièce essentielle de Julien Stéphan à Strasbourg, le milieu de terrain Sanjin Prcic a officiellement prolongé son contrat de trois ans.

Dans un communiqué officiel publié ce mardi à la mi-journée, le Racing Club de Strasbourg a fait part de sa satisfaction de prolonger le contrat de son milieu de terrain Sanjin Prcic jusqu’en juin 2025. « Je suis très heureux de poursuivre ma route avec le Racing. C’était mon vœu, de rester dans la continuité des années que j‘ai déjà passées ici et dans un excellent environnement. Que ce soit au club et en ville, je me sens épanoui à Strasbourg. Je me réjouis de vivre encore cette formidable ambiance qui est celle de la Meinau. Après trois saisons et demie avec le Racing, j’ai l’envie de progresser encore et d’aider le club dans ses objectifs » a commenté le milieu de terrain de Strasbourg, qui ne figurait pas dans les petits papiers de Thierry Laurey à Strasbourg mais qui est devenu un pion essentiel du Racing sous les ordres de Julien Stéphan cette saison.