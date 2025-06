Le PSG lui fait la misère, la Juve appelle Strasbourg

Dans : RCSA.

Les discussions avancent très lentement entre la Juventus Turin et le PSG pour Randal Kolo Muani. Ce qui pousse la Vieille Dame à explorer d’autres pistes, dont celle menant à Emanuel Emegha de Strasbourg.

L’attaque de la Juventus Turin s’apprête à être totalement bouleversée lors de ce mercato estival. Dusan Vlahovic a été placé sur la liste des transferts et logiquement, Igor Tudor souhaite recruter un numéro neuf pour compenser le départ potentiel de l’international serbe. Randal Kolo Muani n’est pas non plus certain de rester puisqu’à ce jour, aucun accord n’a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin, ni pour la prolongation du prêt de l’international français, ni pour un éventuel transfert. La Juve regarde donc ailleurs et explore actuellement le marché des attaquants.

A en croire les informations de Lucas Marchetti, journaliste pour Sky Sports, un joueur de Ligue 1 a tapé dans l’oeil des Bianconeri. Il s’agit d’Emanuel Emegha, auteur d’une superbe saison en Alsace avec 14 buts et 3 passes décisives en championnat. Marc Keller a pourtant affirmé publiquement que son international espoirs néerlandais allait rester. Ce qui n’empêche pas la Juve de tenter le coup selon notre confrère italien.

Emegha est une cible de Strasbourg

« Le nom d'Emegha, originaire de Strasbourg, est envisagé. Comolli le connaît, c'est un attaquant très mobile, proche du jeu de Kolo Muani et Kean. Il est très grand, un géant qui sait très bien se déplacer dans les espaces. Une idée plus que concrète pour les dirigeants de la Juve » a analysé Lucas Marchetti dans la presse italienne. Strasbourg peut donc s’attendre à recevoir une offre de la Juventus Turin dans les jours à venir pour son attaquant d’1m96. Mais à moins d’une proposition folle, frôlant la barre des 30 millions d’euros, le départ d’Emanuel Emegha semble improbable. D’autant plus que Chelsea, détenu comme le Racing par BlueCo, a de sérieuses vues sur l’avant-centre de 22 ans dans l’optique de la saison prochaine.