La moitié de la Premier League veut ce milieu de L1

Après une saison réussie du côté de Strasbourg, Habib Diarra pourrait faire ses valises cet été. Courtisé par de nombreux clubs de Premier League, l’international sénégalais a désormais Chelsea sur les côtes.

Après une saison achevée à la septième place du championnat, le Racing club de Strasbourg prendra la direction de la Conférence League l’an prochain. Une place en Europe qui ne pourrait pas suffire pour conserver certains de ses éléments. Depuis plusieurs jours, le média Caught Offside évoque de nombreux intérêts de la Premier League pour Habib Diarra. L’international sénégalais (quatre sélections), plaît de l’autre côté de la Manche. Toujours selon le média britannique, Strasbourg a fixé son prix à 30 millions d’euros. Pour rappel, Habib Diarra possède un contrat jusqu’en 2028 du côté de l’Alsace et a disputé 30 matchs de Ligue 1 cette saison. Cependant, un nouveau prétendant pourrait faire basculer le dossier rapidement.

West Ham scouts were at the Senegal v England game to watch Strasbourg midfielder Habib Diarra.



They also followed up on some initial interest in defender El Hadji Malick Diouf of Slavia Prague.



