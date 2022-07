Vente ASSE : Une visite surprise relance tout !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Jugée comme imminente après la défaite contre l’AJA en barrages, la vente de l’ASSE traine finalement à se concrétiser.

Au soir de la défaite contre l’AJ Auxerre en barrages d’accession L1/L2, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne dévoilaient un communiqué dans lequel ils promettaient une nouvelle importante pour le club. Une vente de l’ASSE semblait imminente, un soulagement pour les supporters stéphanois, lassés de la gestion de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo. Plus d’un mois s’est écoulé et rien ne s’est produit en ce qui concerne la vente de l’AS Saint-Etienne, toujours au point mort. Il reste une chance de voir les choses évoluer dans le mois d’août, selon le Progrès, qui dévoile ce vendredi une information qui étayera la curiosité des supporters stéphanois. Le quotidien régional croit savoir que l’un des deux candidats au rachat de Saint-Etienne a été aperçu en visite dans le Forez ces derniers jours.

Un potentiel acheteur en visite à Saint-Etienne

Une information de taille qui relance complètement le dossier de la vente de l’ASSE et qui va subitement redonner espoir aux supporters stéphanois, qui rêvent de voir Bernard Caïazzo et Roland Romeyer transmettre le flambeau, alors qu’ils n’ont plus les moyens et/ou la volonté d’investir à Saint-Etienne. Il est d’autant plus crucial de passer à autre chose que la succession du duo Romeyer-Caïazzo « crispe toujours l’environnement » à Saint-Etienne, même si la venue de Laurent Batlles au poste d’entraîneur a calmé tout le monde et a redonné de la sérénité et des sourires. La refonte de l’effectif, bâti pour la Ligue 2 et les départs des gros salaires (Hamouma, Khazri) ont également soulagé les dirigeants. Reste maintenant à briller en Ligue 2 en attendant une vente du club avec, quel que soit le propriétaire, l’ambition de remonter en Ligue 1 au plus vite et pourquoi pas dès la fin de la saison. C’est en tout cas l’ambition et l’objectif de Laurent Batlles.