Un mercato royal à l'ASSE, le patron est bouillant

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Présent à Saint-Etienne pour assister au derby contre l’OL dimanche soir, le propriétaire des Verts, Larry Tanenbaum, en a profité pour évoquer l’avenir et les ambitions du club stéphanois.

Toujours en lutte pour se maintenir en Ligue 1 cette saison, l’AS Saint-Etienne a pris un grand bol d’air frais en empochant les trois points contre l’Olympique Lyonnais, dimanche à Geoffroy Guichard. Le richissime propriétaire canadien du club stéphanois Larry Tanenbaum était présent en France à cette occasion pour vivre ce derby au plus près de ses joueurs. Il en a profité pour accorder une large interview à L’Equipe, dans laquelle il s’exprime sur l’avenir et sur les ambitions de l’ASSE. Si une relégation en Ligue 2 serait bien sûr un coup dur, cela ne remettrait pas du tout en cause le projet de Kilmer Sports selon Larry Tanenbaum, lequel a même fait savoir qu’il était prêt à investir d’avantage si cela était nécessaire pour renforcer l’équipe et ainsi nourrir de plus grandes ambitions.

La principale étant de refaire de Saint-Etienne un club qualifié en coupe d’Europe. « Si je regrette de ne pas avoir investi plus d’argent l’été dernier ? C'est à ces trois hommes (Ivan Gazidis, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, président et vice-présidents exécutifs de Kilmer Sports Ventures présents dans la pièce) de me dire ce qu'il faut faire pour construire une grande équipe. Et nous sommes parfaitement alignés sur notre ambition. Je leur donnerai donc toutes les ressources dont ils ont besoin » a promis le patron de l’ASSE, lequel se dit donc officiellement prêt à investir massivement pour renforcer les Verts à l'avenir. Et l’homme d’affaires canadien de poursuivre.

L'ASSE prêt à investir davantage au mercato

« La Ligue 2 ? Ce serait un revers, mais cela ne changerait rien à notre projet » promet-il avant de conclure. « Il ne s'agit pas d'un investissement sur un an, mais de bâtir une génération capable de se battre pour des titres. Ce que nous devons faire, c'est continuer à construire, à planifier pour l'avenir. Que cela demande plus d'argent ou plus de temps, cela fait partie de notre plan ». Des déclarations globalement rassurantes pour les supporters stéphanois, bien que ces derniers savent à quel point il peut être difficile de remonter en Ligue 1 après une relégation. L’enjeu de cette fin de saison est donc crucial pour l’avenir des Verts et du projet porté par Larry Tanenbaum.