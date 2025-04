Stassin trop fort pour l'ASSE, il vide son casier

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Critiqué à son arrivée, Lucas Stassin est devenu indiscutable à l’ASSE, où il a tout de même inscrit 10 buts en Ligue 1 cette saison.

Recruté à Westerlo pour 10 millions d’euros l’été dernier, Lucas Stassin a longtemps fait l’objet de critiques de la part des observateurs et des supporters de l’AS Saint-Etienne. Il faut dire que les débuts du jeune attaquant belge ont été délicats à tel point que certains l’ont vite considéré comme l’un des plus gros flops de l’histoire du club stéphanois. Le natif de Braine-le-Compte a heureusement réussi à vite arracher cette étiquette. Installé comme un titulaire indiscutable par Eirik Horneland à son arrivée, Lucas Stassin a élevé son niveau de jeu au point d’inscrire 10 buts en Ligue 1, une vraie performance dans une équipe en si grande difficulté.

👏 Lucas Stassin = désormais 10 goals ! ⚽️



L’attaquant belge devient à 20 ans et 135 jours le plus jeune joueur stéphanois à atteindre cette barre en @Ligue1 au 21e siècle ! 🔝 pic.twitter.com/BeFcrU2had — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 14, 2025

Il se dit même à présent que l’international espoirs belge (9 sélections) n’a aucune chance de rester à Saint-Etienne en cas de relégation en Ligue 2. Une tendance confirmée par le site Transfert Feed, qui explique qu’en cas de descente il sera tout simplement impossible pour les Verts de conserver le buteur de 20 ans. Rien de vraiment surprenant, d’autant que le profil de Lucas Stassin a déjà tapé dans l’oeil de plusieurs clubs en Europe et notamment en Premier League, où son grand gabarit associé à sa technique soyeuse ne laisse pas indifférentes plusieurs écuries.

Reste maintenant à voir quelle somme l’ASSE pourra tirer d’une potentielle vente de Lucas Stassin en cas de relégation, un an après l’avoir recruté pour 10 millions d’euros. L’objectif de Kilmer Sports sera de réaliser une plus-value, chose qui ne sera pas simple avec une descente en Ligue 2 qui ne placerait pas le club en position de force pour négocier un transfert au prix fort. Chez les supporters, on espère en tout cas éviter ce scénario et on prie pour voir l’ASSE se maintenir et conserver son meilleur joueur pour la saison prochaine… en Ligue 1.