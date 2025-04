« ‍Quenelles gratuites ‍», un supporter de l’ASSE tient sa promesse

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

La victoire de l'AS Saint-Etienne contre l'OL vaut son pesant d'or dans la course au maintien. Et pour certains supporters des Verts, cela est encore plus jubilatoire.

Nonobstant les polémiques engendrées par la victoire de l'ASSE contre Lyon, le Peuple Vert est en pleine extase depuis dimanche 23 heures. Et pour certains fans stéphanois, cela a eu des effets concrets, à l'image d'un fromager de la banlieue stéphanoise, qui avait fait un pari original avec certains de ses clients ce week-end avant le derby contre l'Olympique Lyonnais. « Samedi matin, tout le monde parlait de ce fameux derby Sainté/Lyon et cette victoire paraissait improbable », raconte le commerçant dans Le Progrès. Alors, le fromager a indiqué qu'il offrirait des quenelles gratuites à ses clients si l'AS Saint-Etienne s'imposait contre l'Olympique Lyonnais, la quenelle étant une spécialité culinaire succulente originaire de la capitale des Gaules. Un chambrage gastronomique de belle facture et qui a fait le bonheur de supporters stéphanois.

Il chambre l'OL, mais avec malice

ASSE - OL 💚…: fête de la quenelle 😜



L’idée a de quoi faire sourire… sauf peut-être nos amis lyonnais, encore grognons depuis dimanche soir.



Ce dimanche matin, à Roche la Molière, mon ami Philippe Delehage, fromager bien connu en ville, a offert des quenelles à ses clients.… pic.twitter.com/1tfl0YDwq0 — Eric BERLIVET 🇫🇷 (@EricBerlivet) April 22, 2025

Car fidèle à ses promesses, le commerçant a offert des quenelles à ses clients tout au long de la journée de mardi. Qui plus est, ce jour-là, il arborait un maillot de l'AS Saint-Etienne, histoire d'en remettre une couche. Philippe Delehage reconnaît que lorsqu'il a lancé ce pari avec ses clients, nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il ne prenait aucun risque, tant l'OL semblait être le grandissime favori contre les Verts. Mais Lucas Stassin et ses coéquipiers ont joué un bien mauvais tour à son rival et voisin, et cela a donc coûté un peu d'argent, et de travail au fromager stéphanois. On espère que ce genre de pari va se répandre en France, cela pourrait ramener un peu de sérénité en Ligue 1, la rivalité gastronomique profitant à tout le monde. Et pour la petite histoire, le fromager en question n'est autre que le gendre de Léo Pétrot, le joueur de l'ASSE auteur d'une passe décisive contre l'OL.