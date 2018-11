OL-ASSE : Le tribunal le confirme, les supporters stéphanois interdits à Lyon !

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne doivent désormais s'avouer vaincus, leur équipe fera le court déplacement au Groupama Stadium de Lyon sans ses supporters pour le derby de vendredi soir. Après l'arrêté préfectoral interdisant ce voyage du Peuple Vert dans la capitale des Gaules, l'ASSE avait porté l'affaire devant le Tribunal administratif de Lyon afin d'essayer d'obtenir l'annulation de la décision initiale et donc de pouvoir assurer un déplacement de 2.000 supporters.

Mais ce lundi, la décision est tombée et comme cela était prévisible, le Tribunal administratif a débouté l'AS Saint-Etienne de sa demande et maintenu l'arrêté préfectoral. Autrement dit, les fans de l'ASSE seront interdits au Groupama Stadium et dans ses alentours. Le Progrès indique que les places bloquées de manière préventive par l'Olympique Lyonnais pour les supporters des Verts devraient être mises en vente dans les prochaines heures afin de répondre à la demande. Une nouvelle fois, on peut regretter cette décision, qui sera évidemment renouvelée lors du match retour entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, la réciprocité étant de mise dans ce genre de décision.