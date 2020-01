Officiel : Yvann Maçon signe à Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Comme annoncé ces derniers jours, l’AS Saint-Etienne a bien enregistré la signature d’Yvann Maçon (21 ans). Le latéral droit, arrivé en provenance de Dunkerque en National, s’est engagé avec fierté jusqu’en 2023. « Je suis très heureux et très fier de signer à l’AS Saint-Etienne, a réagi la recrue des Verts. C’est un club mythique et ambitieux avec des supporters connus dans la France entière pour leur ferveur. Ici, je vais évoluer à côté de joueurs de niveau international, je ne le prends pas comme une pression mais comme une vraie chance pour ma progression. Je suis un latéral combatif et assez offensif, qui aime le jeu de transition. La présence de ces joueurs au quotidien, leur expérience et leurs conseils vont me permettre de grandir. »