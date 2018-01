Officiel : Paul-Georges Ntep signe à l'ASSE !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

C'est désormais officiel, après avoir réglé les derniers détails du contrat avec Wolfsburg, l'AS Saint-Etienne a annoncé ce mercredi après-midi la signature de Paul-Georges Ntep sous forme de prêt sans option d'achat. Agé de 25 ans, l'attaquant avait quitté le Stade Rennais en 2015 et s'était engagé avec le club de Bundesliga pour quatre ans et demi. A Wolfsburg, Paul-Georges Ntep n'a pas vraiment trouvé sa place, et il va donc essayer de se relancer à l'ASSE.

« Je suis très heureux que les négociations se soient bien passées. J’ai hâte de porter les couleurs de l’AS Saint-Etienne et découvrir la ferveur des supporters. Je connais certains de mes nouveaux partenaires, ce qui m’aidera pour l’intégration. Avec Jean-Louis Gasset, nous avons eu un discours assez franc. Maintenant, je veux enchaîner le maximum de matches, remettre l’ASSE dans la première partie de tableau, réaliser de bonnes performances et prendre du plaisir. J’espère vibrer comme nos supporters dans notre stade », a confié le nouvel attaquant de l'AS Saint-Etienne.