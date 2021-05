Officiel : Moueffek prolonge à l’ASSE

Dans : ASSE.

L’AS Saint-Etienne profite de cette fin de saison pour enchainer les prolongations de contrat sur ses plus jeunes joueurs. C’est ce jeudi le cas d’Aïmen Moueffek, qui imite Etienne Green et Saïdou Sow et s’engage sur le long terme avec les Verts. La durée du contrat n’a pas été précisée, mais le milieu de terrain polyvalent entend bien s’installer dans l’équipe du Forez. « Je suis très attaché à l’AS Saint-Étienne. Ce club représente un peu ma deuxième maison. C’est une fierté d’avoir gravi tous les échelons de l’école de foot au groupe pro. Je ne me vois pas ailleurs qu’à l’ASSE », a expliqué le joueur arrivé à l’âge de 11 à Saint-Etienne.