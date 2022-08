Officiel : Lenny Pintor quitte l’OL pour l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Après un passage anodin à l’OL, le jeune attaquant Lenny Pintor (21 ans) s’est engagé en faveur de Saint-Etienne.

Dans un communiqué publié ce jeudi après-midi, l’ASSE a officialisé la signature de Lenny Pintor jusqu’en juin 2024. « Lenny est un joueur percutant, qui va vite et est à l'aise des deux pieds. Bien sûr, il doit encore s'améliorer dans certains domaines mais c'est un joueur qui va nous apporter de la polyvalence et également de la rotation. On cherche des joueurs qui ont faim et il a envie de prouver beaucoup de choses » s’est félicité l’entraîneur stéphanois Laurent Batlles sur le site officiel des Verts. De son côté, le nouvel attaquant de Saint-Etienne s’est dit « très heureux de rejoindre l’ASSE ».