Officiel : L'ASSE prolonge une troisième pépite

Dans : ASSE.

A chaque jour ou presque sa prolongation de contrat à l’AS Saint-Etienne. Après Wesley Fofana et Charles Abi, c’est Mahdi Camara qui a signé un nouveau bail avec les Verts. Le jeune milieu de terrain, qui fait partie de la génération dorée de l’ASSE, a su saisir sa chance cette saison, avec quelques prestations intéressantes, notamment en Coupe d’Europe. Il s’en trouve récompensé avec un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2024.

« C'est une fierté de prolonger avec mon club formateur et de continuer mon aventure en Vert. Je suis content de la confiance que m’accorde l’ASSE. Mon objectif est de continuer à progresser et à me battre pour ce club qui m’a beaucoup donné depuis mes débuts », a fait savoir Mahdi Camara. Le natif de Martigues, âgé de 22 ans, a disputé 20 matchs cette saison.