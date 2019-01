Officiel : L’ASSE obtient le prêt du Monégasque Aït Bennasser

Dans : ASSE, Mercato.

Comme prévu, Youssef Aït Bennasser évoluera à l’AS Saint-Etienne jusqu’à la fin de la saison. Le milieu de l’AS Monaco est officiellement prêté sans option d’achat. « Je suis très heureux de rejoindre l'AS Saint-Étienne, un très grand club français, a réagi le Franco-Marocain. C'est une nouvelle étape pour moi. J'espère apporter mes qualités au groupe le plus rapidement possible et avoir beaucoup de temps de jeu. J'ai connu le Chaudron en tant qu'adversaire. J'ai désormais hâte de le découvrir avec le maillot vert sur les épaules. » La recrue stéphanoise portera le numéro 8.