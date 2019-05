Officiel : L'ASSE confirme le départ de Jean-Louis Gasset

Dans : ASSE, Ligue 1.

Présent en conférence de presse ce mardi, le président stéphanois Roland Romeyer a confirmé le départ de Jean-Louis Gasset à l’issue de la saison.

« La décision de Gasset m’a été donnée officiellement hier. Pour le prochain entraîneur, il est trop tôt pour prendre une décision définitive. Je demanderai des conseils et notamment à Jean-Louis. Nous sommes un club particulier, avec des taupes et des gens qui ne savent pas tenir leur langue... La succession de Galtier a été un fiasco. Je saurai prendre des décisions. J’ai ma petite idée. J’ai beaucoup apprécié le travail de Ghislain Printant, qui est très aimé ici... Nous allons voir » a ainsi lâché le président des Verts.

« J’ai pris la décision de rentrer chez moi car ma mission est terminée. Quand on arrive à un âge mûr, on doit choisir parmi ses priorités. Entre ma famille et ma passion, j’ai choisi ma famille » a ajouté, de manière très posée un Jean-Louis Gasset qui restera dans les cœurs du côté des supporters de l’AS Saint-Etienne après cette belle saison. Par ailleurs, ce dernier a également confirmé le départ de Dominique Rocheteau, actuel directeur sportif de l’ASSE, et qui va prendre sa retraite à l’issue de la saison.