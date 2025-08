Officiel ‍: Joao Ferreira signe 5 ans à l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, l’ASSE a officialisé la signature du latéral droit portugais Joao Ferreira en provenance de Watford.

« En Serie A, João Ferreira se fait immédiatement sa place et dispute 37 rencontres avant une nouvelle saison en prêt, lors du dernier exercice, cette fois à Braga. Une saison qui lui a permis d’acquérir encore un peu plus d’expérience grâce à 32 apparitions, en première division portugaise, en Coupe mais aussi en Europa League où il a été titularisé à six reprises en phase de groupes. Place désormais à la France pour João Ferreira ! Le Portugais de 24 ans rejoint l’ASSE jusqu’en 2029 et intègre l’effectif d’Eirik Horneland au sein duquel il portera le numéro 13. Le défenseur est le cinquième renfort estival après les levées des options d’achat d’Irvin Cardona et Maxime Bernauer ainsi que les arrivées de Mahmoud Jaber et Chico Lamba » se réjouit l’ASSE sur son site officiel. Un renfort de poids pour les Verts à quelques jours de la première journée de Ligue 2 contre Laval ce week-end.