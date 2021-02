Officiel : Anthony Modeste prêté à l'AS Saint-Etienne !

Dans : ASSE.

En quête d'un attaquant, l'AS Saint-Etienne a officialisé lundi soir la signature d'Anthony Modeste sous forme de prêt sans option d'achat en provenance de Cologne.

Non sans mal, les dirigeants de l’ASSE ont trouvé la perle rare, à savoir l’attaquant tant convoité par Claude Puel pour venir renforcer son équipe. Après avoir longtemps tourné autour de Mostafa Mohamed, puis avoir envisagé d’autres pistes, l’AS Saint-Etienne s’est entendue dans les dernières heures du mercato pour obtenir le prêt d’Anthony Modeste par Cologne, qui évolue en Bundesliga.

« Ce lundi, l’AS Saint-Étienne et le FC Cologne ont conclu un accord pour le prêt sans option d’achat d’Anthony Modeste (32 ans) jusqu’en juin prochain. Après Pape Abou Cissé, officiellement Stéphanois depuis samedi dernier, l'expérimenté attaquant est la deuxième recrue du club depuis le début du mercato (…) Après une saison et demie à Cologne, où il est revenu en 2019, l’ancien international Espoir (16 matches, 6 buts) va enfin évoluer dans un club qui ne l'a jamais laissé indifférent. En effet, l'ASSE a également été le club de son père, Guy, au milieu des années 70. En 2018, il avait été très sensible à l'hommage que Geoffroy-Guichard avait rendu à son père décédé », rappelle l’AS Saint-Etienne au sujet de l'ancien attaquant bordelais.