Menacé au mercato, il supplie l’ASSE

Par Eric Bethsy

Longtemps installé dans le onze cette saison, Dylan Batubinsika a perdu sa place de titulaire à l’AS Saint-Etienne. Le défenseur central se montre lucide sur son niveau actuel et craint le mercato à venir.

La fin de saison pourrait être longue pour Dylan Batubinsika. Habitué au onze de départ cette saison, le défenseur central de l’AS Saint-Etienne a passé les trois derniers matchs sur le banc des remplaçants. Le coach Eirik Horneland s’appuie désormais sur la paire composée de Mickaël Nadé et de Maxime Bernauer. Une situation difficile à encaisser pour le joueur formé au Paris Saint-Germain. « Ce n'est pas facile parce que je suis un compétiteur, j'ai envie de jouer, a confié le Congolais à RFI. J’ai été titulaire jusqu'en mars, et maintenant c'est plus compliqué. »

Batubinsika ne se cache pas

« Mais d'un côté, je le comprends dans le sens où mes performances n'ont pas été celles que je voulais et celles que le club et le coach attendaient, a-t-il avoué. C'est comme ça, il y a des saisons où ça sourit moins… C'est aussi un collectif qui était dans une situation délicate durant toute cette saison. Donc en tant que défenseur, je suis aussi forcément pointé du doigt. Mais je suis conscient que mes performances individuelles n’ont pas été à la hauteur. J'en paie les conséquences aujourd’hui, mais je ne me cache pas derrière. Je dois travailler pour être meilleur à l’avenir. »

Lucide, l’ancien joueur du Royal Antwerp sait que son niveau actuel pourrait l’éloigner du Forez cet été. « J’ai joué en Belgique, au Portugal, en Israël, a rappelé le Stéphanois. Des expériences qui ont fait de moi le footballeur que je suis aujourd’hui. Mais j’avais toujours la Ligue 1 dans un coin de ma tête. J’ai toujours eu le désir de jouer dans l’un des cinq grands championnats. Je suis très fier de mon parcours, semé d’embûches. Ça n'a pas été facile tout le temps, mais au final, j'y suis arrivé. Maintenant, le plus dur reste à faire, c'est d'y rester, de s'inscrire dans la longévité. C'est ce que je compte faire avec Saint-Etienne et ensuite, on verra bien. » A un an de la fin de son contrat, Dylan Batubinsika joue gros.