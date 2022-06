Les présidents bloquent encore la vente de l'ASSE

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Alors que l'Américain David Blitzer reste en pole pour racheter l'AS Saint-Etienne, le processus est encore loin d'avoir abouti. Exigences, manque de transparence et problèmes extra-sportifs, le chemin de la vente reste semé d'embûches.

Dans le Forez, il est attendu comme le messie par les supporters de l'ASSE. Depuis plusieurs semaines, il est convenu que l'homme d'affaires américain David Blitzer est prêt à racheter les Verts dans un futur proche. Le palpitant des supporters stéphanois s'est même emballé quand RMC Sport annonçait vendredi que le processus s'accélérait nettement. Toutefois, ces informations ont été démenties par d'autres médias depuis comme Romain Molina ou encore le journal régional Le Progrès. Le quotidien précise que la situation est au point mort puisque Blitzer n'a pas repris contact pour le moment avec le duo présidentiel Roland Romeyer-Bernard Caïazzo et que, concrètement, aucune offre ne leur est parvenue.

Le duo Romeyer-Caiazzo bloque l'opération

Le duo présidentiel est directement pointé du doigt. En effet, leur manque de transparence dans le dossier est souligné, notamment par le journaliste Romain Molina. La situation du club et l'attitude de la direction sont aussi évoquées par le journaliste Manu Lonjon, lequel décrivait une comptabilité surprise et un possible manque d'envie de vendre de Roland Romeyer. Le Progrès ajoute aussi que les récentes sanctions prises contre l'ASSE pour les actions de ses supporters auraient refroidi un peu David Blitzer.

C’est tendu à Sainté. Entre les mauvaises surprises comptables, les sanctions éventuelles et clairement le fait que Romeyer ne se comporte absolument pas comme qu’un qui est vendeur. Ça pue du c… https://t.co/2Baf7uLna8 — Manu Lonjon (@ManuLonjon) June 21, 2022

En plus, le quotidien rhône-alpin précise que les deux co-présidents du club stéphanois ont conservé une certaine exigence. Celle-ci se caractérise en trois points fondamentaux. « Il faut qu’un montant important soit réinjecté dans le club, que le projet sportif soit pertinent et que le personnel en place soit maintenu », est-il précisé. Une somme d'éléments qui font craindre aux supporters une situation bloquée et un processus de vente qui s'éternise sachant qu'il a démarré en octobre dernier.