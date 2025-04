L’OL en souffrance, l’ASSE bat un record historique

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Pour le derby contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir, l’AS Saint-Etienne pourra compter sur le soutien de ses supporters. Geoffroy-Guichard affichera complet et battra son record d’affluence historique.

Mal embarqué dans la course au maintien, l’AS Saint-Etienne ne rend pas son public particulièrement optimiste. Mais avant le derby dimanche soir, il faut croire que l’état de l’Olympique Lyonnais, battu au terme d'un incroyable scénario à Old Trafford (5-4 pour Manchester United ap) jeudi, redonne espoir aux habitués de Geoffroy-Guichard. La rencontre se jouera effectivement à guichets fermés puisque 40 732 places ont été vendues. Le stade stéphanois va tout simplement battre son record d’affluence historique ! Mais en attendant, ils étaient déjà 7 000 à venir encourager les hommes d’Eirik Horneland pour leur dernier entraînement ce samedi.

🟢 La séance s’achève et les supporters stéphanois ont un message à faire passer : « 90 minutes pour changer le cours de la saison, pas de pitié, faites leur regretter d’être Lyonnais » #ASSEOL pic.twitter.com/MdIIbw1MEh — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) April 19, 2025

« C'est l'âme du club. Aujourd'hui, nous avons vu l'âme de Saint-Etienne, s’est félicité le coach des Verts. Quand on travaille et qu'on joue pour Saint-Etienne, on peut s'en rendre compte et on le ressent. J'avais entendu parler de ce que pouvait représenter un entrainement avant un derby à Geoffroy-Guichard mais c'est très différent entre en entendre parler et le vivre. C'est incroyable. On était conscient de ce que ça représentait, on en avait entendu parler mais en le vivant, on le sent dans notre corps. Ça nous donne beaucoup d'énergie qu'on devra remettre dans le match de demain. »

Horneland prévient ses joueurs

« Ça nous montre à quel point ce match est important pour la ville, pour le club, pour les supporters. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de cela, et nous devons la prendre. J'espère que mes joueurs sont prêts pour demain. Je pense qu'ils ont pris beaucoup d'énergie, comme moi d'ailleurs, dans l'évènement d'aujourd'hui. C'est fantastique de faire partie de ça. Oui on a hâte d'être demain mais on ne peut pas jouer le match avant demain, il ne faut d'ailleurs pas commencer le match avant demain. Nous devons nous détendre, profiter de notre journée après cette séance d'entrainement. Nous devons nous préparer et attendre ce match mais pas le commencer avant demain, 20h45 », a prévenu le Norvégien.