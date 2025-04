L'OL a fait perdre l'ASSE, ça sent la Ligue 2

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne n'a pas fait le poids face à Strasbourg. Les Stéphanois sont plus que jamais en difficulté dans la lutte pour le maintien.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas à Saint-Etienne. Quelques jours après avoir battu l'OL dans le derby, les Verts sont de nouveau tombés dans leurs travers lors du déplacement à Strasbourg samedi. Plus que dommageable dans la course au maintien. Cette défaite logique en Alsace met un énorme coup au moral de l'AS Saint-Etienne, à qui il ne reste plus que trois rencontres en Ligue 1 pour se sauver. Et ces rencontres seront face à Monaco, Reims et Toulouse. Pour Dennis Appiah, tout est encore possible pour l'ASSE même si le latéral droit stéphanois est conscient des lacunes de son équipe, qui n'a pas digéré le succès face à l'OL et a payé le prix fort.

Enchainer après l'OL, l'ASSE n'a pas réussi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

Dans des propos rapportés par Ici Saint-Etienne Loire, Appiah a en effet déploré l'incapacité de ses partenaires à savoir enchainer les matchs de haut niveau après la victoire face à l'OL : « Le plus dur dans le foot de haut niveau, c’est d’enchaîner les grosses performances. Après être monté très haut en émotions, c’est toujours compliqué de redescendre et d’enchaîner. On essaie de digérer du mieux possible, mais c’est sur ce point-là qu’il faut progresser : être capable de vite tourner la page, de remettre de l’énergie et d’en mettre encore plus que l’adversaire. Aujourd’hui, peut-être qu’on l’a fait par moments, mais pas sur tout le match.

Après, c’est vrai que je jouais pas du tout de la même manière que contre Lyon. L’OL avait laissé plus d’espaces dans les couloirs, alors qu’aujourd’hui avec des pistons en face, c’était beaucoup plus compliqué ». Cette fin de saison va être des plus stressantes pour les Verts, qui comptent actuellement 3 points de moins que la première équipe non-relégable, à savoir Angers, qui a également perdu ce week-end face au LOSC.