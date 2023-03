L'ASSE vandalisée par les supporters de l'OL

Dans : ASSE.

Par Adrien Barbet

Bien que l'ASSE ne soit plus en Ligue 1, la rivalité continue toujours d'exister avec l'OL. Dans la nuit du mercredi au jeudi 30 mars, des supporters lyonnais sont soupçonnés d'avoir vandalisé le stade Geoffroy-Guichard.

Actuellement douzième de la Ligue 2, l'ASSE poursuit sa remontée dans l'anti-chambre du football français. Après un début de saison catastrophique, les Verts réalisent une bonne seconde partie de saison. Si cela ne semble pas suffisant pour revenir en Ligue 1, les signaux envoyés aux supporters stéphanois sont positifs. Il n'y a pas que les fans de l'ASSE qui souhaitent le retour du club mythique en Ligue 1 puisque Jean-Michel Aulas, pourtant président de l'équipe rivale l'OL, a récemment confié son souhait de rejouer des derbys contre Saint-Étienne dans le championnat français. Il faudra néanmoins patienter car cette déclaration du président lyonnais a visiblement été mal perçue par certains fans des Gones qui ont fait passer un message à l'ASSE.

Le stade Geoffroy-Guichard a été tagué côté billetterie et Musée des Verts #ASSE pic.twitter.com/6rq54ZbR9K — TL7 (@tl7loire) March 30, 2023

Les supporters lyonnais envoient un message à l'ASSE

Selon les informations et les photos dévoilées par Télévision Loire 7, des fans de l'OL ont tagué le stade Geoffroy-Guichard ainsi que le musée du club. La façade de la billetterie a été vandalisée avec la présence de plusieurs insultes. « Saint-Étienne merda », « Fuck ASSE », « ASAB » (All Stephanois are Bastards) sont lisibles sur les murs de l'enceinte stéphanoise. Le média EnVertEtContreTous a également dévoilé que le centre d'entraînement Robert-Herbin avait été tagué avec le nom de groupes de supporters comme les Bad Gones. Dixième de la Ligue 1, l'OL vit également une saison très compliquée avec comme dernier objectif de remporter la Coupe de France pour retourner en coupe d'Europe. Les supporters lyonnais sont lassés par la direction rhodanienne et ne veulent vraisemblablement pas d'un retour de l'AS Saint-Étienne en Ligue 1. L'OL ne s'est pas encore exprimé concernant ces actes injurieux.