L'ASSE tente un coup fatal pour fracasser l'OL

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Cette semaine, l’AS Saint-Etienne a décidé de mettre toutes les chances de son côté en ouvrant au public trois séances d’entrainement. La dernière, programmée samedi 19 avril au matin, aura même lieu à Geoffroy-Guichard en présence des supporters.

Peu importe le classement des deux équipes, le prochain match entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais a une saveur bien particulière. Pour la réception de leur éternel rival ce dimanche 20 avril, en clôture de la 30e journée du championnat de France de Ligue 1, les Verts ont décidé de mettre les petits plats dans les grands. En effet, si une victoire contre l’OL serait par défaut très importante, elle le sera encore plus à l’heure où Sainté se rapproche dangereusement d’un retour en Ligue 2. Pour maximiser ses chances de l’emporter, le club forézien a décidé d’ouvrir trois séances d’entrainement au public cette semaine. L’objectif est de permettre aux supporters d’entrer en communion avec leurs joueurs, avant même le coup d’envoi de la rencontre. L’ultime séance à la veille du match est même prévue au stade.

L’ASSE invite ses supporters pour battre l’OL

ASSE-OL : Letexier au sifflet, les Verts y croient https://t.co/Kc3eCHZ6XT — Foot01.com (@Foot01_com) April 15, 2025

Dans un communiqué officiel, le club stéphanois a annoncé l’ouverture au public de l’entrainement du samedi 19 avril, lequel aura lieu au stade Geoffroy-Guichard. La séance se déroulera de 10h30 à 12h et il est nécessaire de passer par la billetterie du club pour pouvoir accéder au stade. Cet entrainement sera le dernier d’une série de trois séances ouvertes au public, après celle de ce mercredi 16 avril, puis celle de vendredi 18 avril. Les joueurs vont pouvoir bénéficier d’une ferveur populaire importante avant un derby chaud bouillant en prévision.

Pour rappel, en novembre dernier, les Verts avaient pu compter sur le soutien massif de 3000 de leurs supporters lors du dernier entrainement avant le déplacement à Lyon au match aller. Un soutien qui n'avait pas pu empêcher la défaite de Sainté au Groupama Stadium. Pour le retour, l’ASSE déploie donc des moyens encore plus grands pour motiver ses troupes et espérer l'emporter, six ans après leur dernière victoire lors d'un derby.