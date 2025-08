L'ASSE sort une carte jeune stupéfiante

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

À une semaine du début de saison de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne poursuit sa préparation afin de valider son objectif de remonter en Ligue 1. Ces derniers temps un jeune joueur a été aperçu en essai avec l’équipe réserve. Le jeune Ahmadou Bamba Kane intrigue les regards.

La Ligue 2 s’apprête à reprendre ses droits ce samedi avec la première journée de championnat. Favori dans cet exercice 2025/2026, l’AS Saint-Etienne a achevé sa préparation et doit encore peaufiner quelques points. Sur le mercato estival, les Verts ont dépensé près de 20 millions d’euros et vont accueillir deux nouveaux latéraux pour renforcer le secteur défensif. Ebenezer Annan et João Ferreira seront officialisés dans les prochaines heures. En attendant, les Verts font également passer des essais au sein de leur équipe réserve qui prépare, elle aussi, le retour de sa saison.

Un jeune de 15 ans déjà à l’essai

🗓️ Première semaine de compétition pour les Verts ! #LAVALASSE, première journée de @Ligue2BKT, c’est ce samedi (20h) !



Le programme de la semaine, également marquée par le stage des Vertes au Chambon-sur-Lignon ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 4, 2025

Le média Peuple Vert dévoile que le club du Forez a mis à l’essai, un jeune sénégalais lors du tournoi de Ploufragan. Un tournoi disputé par son équipe réserve. Jeune joueur sénégalais, Ahmadou Bamba Kane a donc disputé quelques minutes pendant le tournoi. Le défenseur central arrive de l’Académie de Diambars au Sénégal. International U17 avec les Lions de la Teranga, Ahmadou Bamba Kane serait âgé de 15 ans selon Transfermarkt. Malgré les qualités montrées par ce dernier lors du tournoi, l’AS Saint-Etienne sera dans l’impossibilité de le signer avant ses 18 ans en lien avec les lois sur les transferts des joueurs mineurs. Un essai qui a donc suscité la curiosité dans le Forez. D’autant plus que Ahmadou Bamba Kane a montré de belles choses notamment dans son placement défensif et lors des duels. Le club n’a pas encore communiqué sur le sujet, mais cela représente déjà une belle opportunité pour ce jeune joueur.