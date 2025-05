L'ASSE sauvée par le « ‍Pascal Dupraz norvégien ‍»

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Après sa victoire à Reims, l'AS Saint-Etienne peut espérer doubler Le Havre lors de la dernière journée de Ligue 1 et ainsi finir barragiste. De quoi redonner espoir.

Les Verts le savent depuis une semaine, le maintien en Ligue 1 passera au mieux par le barrage, le même qui l'an passé leur avait permis de remonter dans l'élite. Ce samedi, en s'imposant à Reims, l'ASSE est revenue à un point du Havre, et tandis que Sainté recevra Toulouse à Geoffroy-Guichard samedi prochain, le HAC ira, lui, à Strasbourg qui vise une place européenne. Autrement dit, le scénario est subitement devenu plus favorable pour Larsonneur et ses coéquipiers, lesquels devront battre le TFC et attendre une bonne nouvelle en provenance de la Meinau. Même si la présence en barrage n'assure pas le maintien en Ligue 1 des Verts, Patrick Guillou veut y voir du positif, alors qu'il y a quelques jours encore, le pire était promis à l'AS Saint-Etienne.

Horneland peut réussir la mission maintien de l'ASSE

Toujours en vie. À samedi prochain les Verts ! 💚 pic.twitter.com/4F2pDV4Fwv — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 10, 2025

Dans sa chronique pour Le Progrès, l'ancien joueur de l'ASSE et désormais consultant de Beinsports reconnaît avoir retrouvé le moral, même s'il est conscient que tout cela est encore bien fragile. « En une semaine, les Verts se sont retapés, remis sur pied pour s’offrir un match capital face à Toulouse. Les amoureux déçus craignaient l’hécatombe. Beaucoup ont enterré trop vite coach Eirik et ses galopins (...) Pas le match le plus abouti mais la victoire au bout. Ça fait du bien. Ça chatouille. Le bonheur est arraché. Il ne tombe pas du ciel. Il se prend. Il se gagne. Avec le cœur. Avec ses tripes. Heureux qui sort victorieux de ce combat (...) Le bon vent est dans les voiles. Poussés par ce mistral gagnant, fini de marcher à l’ombre. Même si le « Pascal Dupraz norvégien », ce sauveur attendu, n’est pas satisfait du contenu », écrit Patrick Guillou, qui pense que l'espoir a changé de camp ce week-end et que l'ASSE pourrait arracher ce ticket pour le barrage contre le vainqueur du barrage de L2 qui pourrait être....Metz.