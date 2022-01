L'ASSE retient son souffle pour Mateta

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Étienne s'accroche à la piste qui mène à Jean-Philippe Mateta, mais les choses sont de plus en plus complexes dans ce dossier offensif.

Ce n’est plus un secret, Pascal Dupraz et le board de l’ASSE sont focalisés sur l’attaquant prêté par Mayence à Crystal Palace, mais dans ce dossier les Verts n’ont pas du tout la main. Si Jean-Philippe Mateta, qui a retrouvé du temps de jeu avec le club de Premier League, est prêt à revenir en Ligue 1 à Saint-Étienne, les conditions pour qu’un accord intervienne entre le club allemand et l’AS Saint-Étienne sont complexes à mettre en œuvre. Car les Eagles ont la possibilité, moyennant 15 millions d’euros, de lever l’option d’achat sur l’ancien attaquant de Lyon, et du côté de Mayence on souhaite connaître les intentions de Patrick Vieira avant de discuter ensuite d’un prêt avec l’ASSE. Et comme si cela ne suffisait pas, il semble que désormais le club français ne soit plus le seul à vouloir discuter avec Mayence et Crystal Palace au sujet de Jean-Philippe Mateta.

Mateta commence à attirer plusieurs clubs

Tandis que l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne patiente en attendant de savoir si Roland Romeyer et Bernard Caïazzo réussiront à lui offrir ce renfort offensif indispensable pour remonter au classement de Ligue 1, RMC affirme que le FC Bâle est entré dans la danse. Mais le club suisse n'est le seul, puisque Newcastle est également venu aux renseignements, même si les Magpies semblent actuellement en train de contacter tous les attaquants de la planète afin de tenter de se renforcer durant ce mercato d’hiver pour tenter de sauver sa place en Premier League. Les supporters stéphanois doivent donc patienter en espérant que le feuilleton Jean-Philippe Mateta finira par rejoindre Geoffroy-Guichard d'ici le 1er février prochain.