L'ASSE va se se maintenir en L1, le derby a tout changé

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Déjà annoncée en Ligue 2 avec sa 17e place et ses 24 points au coup d'envoi du derby, l'AS Saint-Etienne a été totalement relancée par sa victoire sur l'OL. Avec une bonne fin de saison, le maintien est dans les cordes des Stéphanois.

Rares ont été les derbys rhônalpins plus importants que celui de dimanche. En perdant, l'OL est tombé à la 6e place et s'est compliqué la vie dans la course à la Ligue des champions. Dans le camp d'en face, le son de cloche est bien différent. Déjà condamnée à la Ligue 2 avec un seul succès sur les 13 derniers matchs avant celui de Lyon, l'AS Saint-Etienne est revenue sur les talons de ses concurrents directs. Toujours 17es, les Verts ont rattrapé Le Havre barragiste (27 points chacun, 4 buts d'écart à la différence de buts). Surtout, Angers ne se situe que trois points devant. La cote des Stéphanois remonte, les statistiques le confirment selon le site Peuple Vert.

52% de chances que l'ASSE évite la L2 dans un mois

Avant le derby, l'ASSE n'avait que 8% de chances de se sauver au soir de la 34e journée. Ce chiffre remonte un peu avec le succès sur les Gones. Les Verts ont désormais 17% de chances de se sauver à l'issue de la 34e journée. Cela reste modeste, mais il faut prendre en compte la possibilité de maintien via les barrages. La probabilité que Saint-Etienne dispute le barrage face à une équipe de Ligue 2 est de 35%. Ainsi, il y a donc 52% de chances que le club forézien évite une relégation directe après la dernière journée selon les statistiques.

L’ASSE n’a que 17 % de chances de se maintenir sans barrage mais se relance. Le sprint final s’annonce brûlant dans la lutte pour le maintien

👇 #ASSE https://t.co/q72m5CxNrb — Peuple Vert (@PeupleVertFr) April 22, 2025

De quoi donner beaucoup d'optimisme aux supporters des Verts même si le dernier barrage joué par l'ASSE en Ligue 1 c'était mal terminé. Auxerre avait dominé les Stéphanois aux tirs au but en 2022, les faisant descendre d'un échelon, provoquant un chaos total dans le Chaudron. Pour éviter ce match périlleux, Saint-Etienne devra prendre 4 points au moins sur ses 4 derniers matchs de Ligue 1 selon les statistiques. Strasbourg, Monaco, Reims et Toulouse seront au programme de Saint-Etienne. Et aussi espérer que la commission de discipline ne retire pas un ou des points aux Verts.