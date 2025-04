L'ASSE remercie l'OL pour ce cadeau inespéré

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a remporté le derby face à l'OL. Une belle victoire 2 buts à 1 très importante dans la mission maintien du club du Forez.

L'AS Saint-Etienne n'est pas encore morte cette saison en Ligue 1. Les Verts ont en effet gagné le derby face à l'OL ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard dans une ambiance plus qu'électrique. Les Stéphanois sont toujours relégables mais ont de quoi se montrer confiants dans les prochains jours. L'état d'esprit est présent et les Verts ont mis à terre leurs plus grands ennemis. Ce succès contre l'OL pourrait notamment être le grand déclic pour l'AS Saint-Etienne en cette fin de saison. C'est en tout cas ce que veut croire Patrick Guillou.

L'AS Saint-Etienne bientôt sauvée ?

Lors d'une chronique réalisé pour Le Progrès, le consultant est en effet revenu sur le succès stéphanois contre l'OL. Pour lui, le meilleur est peut-être à venir : « Avec son instinct de survie, la bande de Capt’ain Abdelhamid s’offre une parenthèse enchantée. (...) Les Lyonnais en quelques jours s’attirent les foudres des diables rouges (Maguire et Stassin). (...) Quel pied. Les Verts ont bouffé du Lyon et tout le monde rugit de plaisir. Avec brio et maestria, ils ont bougé les lignes s’évitant ainsi de couler dans les eaux glacées. (...) Ce n’est pas encore l’heure du Green Deal mais ce succès offre le jour de la résurrection.

À force d’être à la marge depuis des mois, Horneland et sa troupe tiennent enfin un instantané fondateur dans leur jeune histoire commune. C’est le sacre des mutants. Cet acte de rébellion symbolise une rupture ainsi que la naissance de valeurs inédites. Les plus audacieux diront même la révélation d’un ordre nouveau ».

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne se déplacera sur la pelouse de Strasbourg. Un déplacement périlleux pour les Verts qui devront faire preuve d'un état d'esprit une nouvelle fois XXL pour ramener un résultat positif d'Alsace.