L'ASSE ouvre une piste en Turquie

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne cherche toujours à renforcer son couloir droit pour la saison prochaine en Ligue 2. Plusieurs pistes ont été évoquées et l’une mène à un défenseur turc. Le jeune Uğur Kaan Yıldız est ciblé. Il joue actuellement du côté de Göztepe.

L’AS Saint-Etienne n’a peut-être pas passé le meilleur jour de sa semaine. Ce vendredi le club du Forez a été corrigé par le Paris FC en amical (3-0). Les Verts ont disputé le quatrième match de leur préparation cette fois-ci face à un club de Ligue 1. En coulisses, le mercato bat son plein depuis le début de l’été, mais rien n’est encore terminé. Le club du Forez est déjà le cinquième club le plus dépensier en France, mais profite de la solidité économique de Kilmer. Dans cette optique, l’ASSE veut renforcer son couloir droit. Plusieurs pistes sont cochées et l’un d’entre elles mène en Turquie. Le joueur de 22 ans Uğur Kaan Yıldız est dans la short list. Une information confirmée par Peuple Vert et le Progrès.

L’ASSE se tourne désormais vers la Turquie

Sur ce côté du rectangle vert, Saint-Etienne a entamé les négociations avec l’AJ Auxerre concernant Paul Joly. Le board stéphanois pousse pour convaincre le Bourguignon de rejoindre le Forez. Autre piste évoquée par l’Equipe, le joueur du Sturm Graz, Max Johnston. Uğur Kaan Yıldız est donc suivi en cas d’échec des deux premières idées. Le Turc de 22 ans a été prêté la saison dernière par son club de Göztepe en deuxième division. En 32 matchs de 1.Lig le joueur a délivré cinq passes décisives. Évalué à 1,2 million d’euros sur Transfermarkt, le latéral droit est sous contrat jusqu’en 2026. Selon Peuple Vert, le joueur est considéré comme plus abordable par la direction de l’ASSE et son profil jeune et dynamique plaît dans le Forez.