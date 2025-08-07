L’ASSE fait une folie sur ce poste sinistré

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE n’est pas un club de Ligue 2 comme les autres et le prouve en ce début de mercato avec près de 20 millions d’euros déjà dépensés.

Relégué en Ligue 2 quelques mois seulement après le rachat du club par Kilmer Sport, l’ASSE n’a pas du tout l’intention de s’éterniser en seconde division. Les propriétaires stéphanois le prouvent en affichant leurs ambitions depuis le début du mercato, avec 20 millions d’euros dépensés pour faire venir Lamba, Joao Ferreira, Cardona, Jaber, Bernauer, Traoré et Annan. Des renforts précieux pour Eirik Horneland, qui en appellent toutefois encore d’autres.

Officiel : Ebenezer Annan signe à l'ASSE https://t.co/CLCqV138yp — Foot01.com (@Foot01_com) August 7, 2025

Les Verts ont notamment dans l’idée de continuer à recruter en défense et précisément au poste de latéral gauche. A ce poste, les Verts n’avaient plus aucun spécialiste après les départs de Pierre Cornud et de Léo Pétrot. Le jeune Lassana Traoré a rapidement été recruté et les Verts ont dépensé 2 millions d’euros pour faire venir Ebenezer Annan en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade. De zéro à deux joueurs, l’ASSE a bien renforcé ce poste de latéral gauche mais Eirik Horneland n’est pas totalement satisfait.

L'ASSE veut encore un latéral gauche

Selon les informations du Progrès, les Verts envisagent un nouveau renfort pour le poste de latéral gauche. L’idée est de pouvoir compter sur plusieurs joueurs très fiables afin de palier d’éventuelles absences liées aux blessures, aux suspensions ou encore à la coupe d’Afrique des nations. Une politique de recrutement qui prouve que l’ASSE n’est pas dans le même monde que les autres clubs de Ligue 2, car les Verts sont clairement les seuls dans l’anti-chambre de la Ligue 1 à pouvoir se payer un tel luxe. Reste maintenant à voir quels seront les joueurs ciblés par Saint-Etienne pour ce poste de latéral gauche et si Eirik Horneland souhaitera mettre Ebenezer Annan en concurrence, ou si l’idée est de recruter une doublure au défenseur ghanéen de 23 ans.