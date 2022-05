L'ASSE et Dupraz dans un documentaire sur Amazon ? Oui mais non

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne doit impérativement prendre un point et compter sur une défaite de Metz à Paris pour espérer jouer le barrage. Mais tout cela ne donnera pas lieu à une série sur Prime Vidéo contrairement aux rumeurs.

Le documentaire « Sunderland 'Til I Die » a connu un gros succès Netflix tout au long de ses trois saisons. Il s’agissait de raconter la vie au quotidien du célèbre club anglais relégué en D3 et de ses supporters. Il est vrai que cette série était pimentée de séquences mythiques et qu’hélas jamais ça ne s’est bien fini. A l’heure où le club anglais jouera samedi prochain à Wembley la finale pour accéder à la D2, l’AS Saint-Etienne jouera un match décisif pour se maintenir dans l’élite. Le parallèle entre les deux clubs est évident, notamment parce que les Verts et Sunderland sont deux clubs extrêmement populaires, mais à priori cela s’arrêtera là. Car si depuis plusieurs semaines, la rumeur court autour de Geoffroy-Guichard qu’une équipe de tournage suit Pascal Dupraz et son équipe depuis le début de l’année afin de réaliser un documentaire sur cette opération maintien de l’ASSE en Ligue 1.

L'ASSE après Sunderland ? Le club dit non

Cependant, les abonnés de Netflix, Prime Video ou bien encore Apple+ peuvent oublier cette idée, car le service communication de l'AS Saint-Etienne a démenti qu'un tel documentaire soit en préparation. Ou du moins, ils ont indiqué que rien n'était prévu avec une société extérieure, même si le club travaille évidemment autour de l'équipe de Pascal Dupraz et si le maintien arrive au dernier moment alors les supporters auront droit à des images de toutes les coulisses. « Cette histoire de documentaire, c’est vrai et faux à la fois. En janvier, on n’avait que 12 points et tout le monde nous voyait descendre. Si ça se passait bien, on aurait pu monter quelque chose mais ça aurait été avec nos images. Il n’y a jamais eu d’équipe de tournage à part la nôtre. Il n’y aura pas de documentaire sur la phase retour. Si ça se passe bien, peut-être que l’on fera quelque chose sur le final. Si on fait un résultat, oui on parlera avec Prime avec qui on s’entend bien. Ce ne sera pas sur la vie de Pascal Dupraz mais bien sûr l’équipe, le groupe. Et ce serait juste sur les trois derniers matches », a précisé, dans Le Progrès, l'ASSE. La dernière fois que Saint-Etienne a bossé avec Prime Vidéo pour un mini sujet, c'était lors de la réception de Monaco, l'arbitre ayant été équipé d'un micro. On connaît la suite, les Verts avaient pris une gifle, et le stade Geoffroy-Guichard avait été suspendu suite aux comportements des supporters.