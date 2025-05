L'ASSE en panique à cause de Stassin

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Relégable à trois journées de la fin, l’AS Saint-Etienne devra composer avec un handicap supplémentaire. Avant la réception de l’AS Monaco samedi, les Verts ont appris l’indisponibilité de leur attaquant Lucas Stassin qui risque de manquer la fin de saison.

Avec un point de retard sur le barragiste Le Havre, et trois sur le quinzième Angers, l’AS Saint-Etienne n’a quasiment plus le droit à l’erreur. Une contreperformance face à l’AS Monaco samedi pourrait encore réduire ses chances dans la course au maintien en Ligue 1. C’est donc avec une énorme pression sur les épaules qu’Eirik Horneland prépare cette rencontre de la 32e journée. Conscient de l’enjeu et de la qualité de l’adversaire, l’entraîneur des Verts devra composer avec d’autres difficultés, à savoir les absences de certains joueurs.

Fin de saison pour Stassin ?

Le Norvégien a profité de sa conférence de presse pour confirmer l’indisponibilité du Ghanéen Augustine Boakye, que l’on ne reverra plus cette saison, mais aussi celle du milieu Benjamin Bouchari dont la blessure au dos l’autorisera seulement à reprendre l’entraînement la semaine prochaine. Mais le véritable coup dur concerne Lucas Stassin, gêné par un souci musculaire qui l’avait obligé à sortir lors du match perdu à Strasbourg (3-1) le week-end dernier.

« Lucas Stassin est out, il ne jouera pas samedi, a regretté Eirik Horneland. Il a manqué plusieurs entrainements sur ces deux dernières semaines, il a un problème musculaire, il ne s’est pas entrainé depuis le match contre Strasbourg, il s’occupe de ce problème musculaire. Il ne pourra pas jouer contre Monaco. Le récupérer avant la fin de la saison ? Ce n’est pas sûr. Il est sorti à la 80e minute, on va voir comment il récupère de cette blessure, c’est un jeune joueur donc il y a aussi des chances qu’il revienne plus vite que prévu. » Dans le cas contraire, les Verts perdraient l’attaquant auteur de 8 de leurs 11 derniers buts.