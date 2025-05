L'ASSE en Ligue 2 ‍? Cette erreur est grossière

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Le week-end a été catastrophique pour l'AS Saint-Etienne puisque, après leur défaite face Monaco, les Verts ont vu Le Havre et Angers s'imposer. La Ligue 2 n'a jamais été aussi proche et les responsables sont déjà pointés du doigt.

Avant même de se déplacer samedi prochain à Reims, l'ASSE aura le regard tourné vers Paris mercredi soir, et pas pour regarder le match PSG-Arsenal. Car c'est en effet dans deux jours que la commission de discipline va se pencher sur le dossier du match ASSE-OL, avec le risque d'une perte d'un ou plusieurs points au classement. Si c'est le cas, alors le dernier maigre espoir de jouer le barrage de maintien s'envolera probablement définitivement. En attendant, du côté de Geoffroy-Guichard, où l'abattement est grand, on se demande comment cette saison qui avait débuté avec le rachat du club par Kilmer Sports Venture a tourné à la catastrophe. Et la responsabilité des successeurs de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer est clairement pointé du doigt dans Le Progrès.

L'ASSE au bord du précipice

ASSE : Saison terminée pour Stassin ? Le coup fatal https://t.co/S4YaK74JmI — Foot01.com (@Foot01_com) May 4, 2025

Pour le quotidien régional stéphanois, il est évident que les nouveaux propriétaires de l'AS Saint-Etienne ont pris la situation à la légère en refusant de renforcer énormément leur équipe lorsqu'ils en ont eu la possibilité sur le marché des transferts. « Le déplacement à Reims pourrait ressembler à un cortège funèbre. Il sera alors temps d’établir les responsabilités des uns et des autres, et notamment l’entêtement de Kilmer sports à ne pas recruter plus qualitativement cet hiver alors même que le boss Larry Tanenbaum en avait largement les moyens », constate Olivier Guichard, qui suite l'actualité des Verts pour le média local. Il est vrai que les propriétaires de l'ASSE ont fait un choix fort en recrutant Eirik Horneland cet hiver, mais que l'entraîneur norvégien n'a pas réellement eu l'effectif adapté à ses choix tactiques. Et même s'il sera conservé en cas de descente en Ligue 2, Horneland va devoir demander à ses patrons de lui apporter les joueurs dont il a besoin.