Fofana et l'ASSE, le gros coup de pression

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne joue un match ô combien important ce mercredi (19h) en Ligue 1 sur la pelouse de l'OGC Nice. Les Verts (18èmes) sont pour le moment barragistes du championnat.

L'ASSE (31 points) a encore trois rencontres à disputer cette saison en Ligue 1. Trois finales pour les Verts, 18èmes de Ligue 1. La première sera ce mercredi (19h) à Nice. Au classement, les hommes de Pascal Dupraz comptent trois points d'avance sur la 19ème place occupée par le FC Metz. C'est également la marge qui les sépare du FC Lorient, 17ème et pour le moment maintenu en Ligue 1. Cette rencontre à Nice est donc cruciale. Mais attention aux Aiglons, qui jouent eux le haut du tableau et qui pourraient provisoirement prendre la quatrième place du championnat en cas de victoire contre l'AS Saint-Etienne. Avant ce déplacement sur la Côte d'Azur, la tension est logiquement forte parmi les fans et observateurs des Verts. Ce n'est pas Wesley Fofana, aujourd'hui défenseur de Leicester et ancien du club, qui dira le contraire.

Fofana apporte un soutien fort à Saint-Etienne

Formé à Saint-Etienne, Fofana ne veut pas voir le club descendre en Ligue 2 ou jouer des barrages périlleux dans les prochains jours. Lors d'une interview accordée au Média Carré, le jeune Français de 21 ans en a profité pour envoyer un message fort aux joueurs de Pascal Dupraz. « Je pense que le maintien ça va se faire. Je regarde toujours les matchs. J'ai vu qu'ils ont une belle équipe. Ils ont fait de beaux recrutements cet hiver. Le coach arrive à recréer quelque chose avec ce groupe. Je crois en eux, j'espère qu'ils vont le faire. Je leur parle tout le temps, je leur dis qu'ils vont se maintenir. Qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Vous savez ce qu'il y a à faire, ne descendez pas. Après tout ce que le club a fait, ce n'est pas vous qui allez le faire descendre quand même ! Restez en Ligue 1 pour le bien de tout le monde et je ne m'inquiète pas de toute façon », a notamment indiqué un Fofana qui prend à coeur la situation de son ancien club. Après son déplacement à Nice ce mercredi, l'AS Saint-Etienne recevra Reims puis ira à Nantes. Deux formations qui n'ont plus rien à jouer en Ligue 1.