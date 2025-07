Ekwah a disparu, l’ASSE est en panique

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Suite au prêt de Pierre Ekwah la saison dernière, l’AS Saint-Etienne a levé l’option d’achat négociée avec Sunderland. Mais le milieu de terrain n’a pas apprécié son transfert définitif et refuse toujours de réintégrer l’effectif stéphanois. Un réel problème pour l’entraîneur Eirik Horneland avant la reprise de la Ligue 2.

Pour l’AS Saint-Etienne, les cas Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin ne sont pas les seuls problèmes à régler. Pendant que les deux attaquants manifestent leurs envies d’ailleurs, leur coéquipier Pierre Ekwah a tout simplement disparu. Ce feuilleton inattendu a débuté lorsque le club stéphanois a tardivement décidé de lever l’option d’achat de son prêt. Le milieu de terrain, encore sous contrat avec Sunderland jusqu’à cette opération à 6 millions d'euros, pensait repartir en Angleterre pour débuter sa préparation.

Ekwah n'a toujours pas digéré

Le choix de l’AS Saint-Etienne l’a surpris et surtout déçu étant donné que le Français ne se voit pas évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Remonté, Pierre Ekwah a donc séché la reprise de l’entraînement sans pour autant s’attirer les foudres de ses supérieurs. Au lieu de le sanctionner, ces derniers préfèrent lui laisser le temps d’accepter la situation. Sauf que les semaines passent et le milieu de 23 ans, désormais sous contrat avec les Verts jusqu’en 2028, n’est toujours pas réapparu. Difficile de dire si le natif de Massy compte réintégrer le groupe. En tout cas, son absence représente un réel problème pour Eirik Horneland.

Alors que la saison de Ligue 2 reprendra la semaine prochaine, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne ne peut s’appuyer que sur trois milieux de terrain confirmés. Florian Tardien, Aïmen Moueffek et la recrue Mahmoud Jaber sont les seules solutions dans l’entrejeu après les départs de Louis Mouton (Angers), Lamine Fomba (Servette FC) et Mathis Amougou (Strasbourg). Le tout sachant que Benjamin Bouchari est actuellement blessé et partant. Pas l’idéal pour un club qui affiche ses ambitions de montée.