Deux gros départs en défense, l'ASSE tremble

L’AS Saint-Etienne prépare sa saison 2025/2026 en Ligue 2. Actifs sur le mercato, les Verts veulent du mouvement dans le sens des arrivées, mais également des départs. Le secteur défensif va être retravaillé.

Après une saison cauchemardesque conclue par 77 buts encaissés en 34 matchs de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne connait désormais la marche à suivre pour son mercato. Les hommes d’Erik Horneland ont été relégués en Ligue 2 et souhaitent revenir dans l’élite du football français rapidement. Pour se faciliter la tâche, Saint-Etienne compte sur un mercato assez dense. Après l’officialisation de l’achat d’Irvin Cardona, le secteur défensif va bouger. Le groupe Kilmer veut tout de même conserver Maxime Bernauer. Le joueur de Zagreb sera peut-être le seul rescapé de la saison de Ligue 1 dans l’axe.

Nadé est pisté, Batubinsika veut s’en aller

Selon le média Peuple Vert deux cas sont à l’étude dans l’axe central stéphanois. Tout d’abord Mickaël Nadé. Après un début de saison sur le banc, le défenseur de 26 ans s’est imposé dans le onze de départ. Cinquième joueur le plus utilisé à Saint-Etienne cette saison, Nadé pourrait quitter le navire. Toujours selon Peuple Vert, c’est Blackburn qui est en pôle. Plusieurs autres clubs anglais sont sur le dossier et le joueur n’est pas opposé à un départ. Autre cas étudié, celui de Dylan Batubinsika. Le défenseur de 29 ans veut quitter le Forez cet été. Arrivé en juillet 2023, l’ancien du PSG est pisté par le Panathinaïkos en Grèce. De son côté, l’AS Saint-Etienne ne s’opposera pas à un départ du joueur. Des départs qui amèneront par conséquent des arrivées. Les Verts débutent fort leur mercato et la défense ayant pris l’eau la saison dernière va être chamboulée.