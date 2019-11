ASSE : Zéro recrue, un coup de balai exigé au mercato

Dans : ASSE.

Nommé entraîneur et manager de l’AS Saint-Etienne le mois dernier, Claude Puel a déjà une idée précise sur le mercato à venir. Ça risque de bouger, mais uniquement dans le sens des départs.

Comme toujours après un changement d’entraîneur en cours de saison, le nouveau venu hérite d’un effectif qu’il n’a pas dessiné. C’est effectivement la situation de Claude Puel, gêné par la richesse de son groupe. Bien sûr, on ne parle pas de qualité mais bien de quantité. Le coach de l’AS Saint-Etienne aimerait réduire le nombre de joueurs à sa disposition afin de mieux travailler à l’entraînement. Ce qui implique qu’aucune recrue ne devrait débarquer cet hiver.

« On ne pourra pas bouger, éventuellement réduire l'effectif, pour l'équilibrer. On a trente-deux joueurs, plus six prêtés. Par exemple, on a sept, huit excentrés pour deux places. Pour moi, c'est rédhibitoire. Car c'est difficile de travailler au quotidien. Or, j'ai besoin d'avoir une attention particulière sur les joueurs. Eux, ils ont besoin de jouer, d'être titillés », a expliqué l’entraîneur des Verts dans L’Equipe, avant de donner le nombre de joueurs dont il aimerait disposer.

Puel pense aux jeunes

« Vingt joueurs de champ, plus les trois gardiens, complétés par des jeunes qu'on fait monter petit à petit, a-t-il répondu. Si un joueur a du potentiel, il ne faut pas en prendre un autre pour lui barrer la route. L'entraîneur de la réserve, c'est pratiquement un adjoint. A Leicester, c'était un peu pareil à mon arrivée (en octobre 2017). Il fallait envoyer des joueurs en réserve. Au premier mercato, je n'ai pris personne. Là, si on doit vendre, on vend qui ? On ne crée pas de richesses. A un moment donné, on va dans le mur. » Les joueurs écartés dans les prochaines semaines auront du souci à se faire…