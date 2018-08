ASSE : Une vieille piste en attaque ressurgit chez les Verts

Dans : ASSE, Mercato, EAG.

Un an après avoir fait faux bond à la dernière minute, Yanis Salibur est toujours annoncé proche de l’AS Saint-Etienne.

L’attaquant de Guingamp est sur le départ en Bretagne, et si les clubs anglais qui le courtisent ne parviennent pas à boucler l’opération dans les prochaines heures, il pourrait continuer sa carrière en Ligue 1. Les Verts, qui pensaient bien l’avoir recruté l’été dernier avant que son transfert ne capote au dernier moment, sont à nouveau à l’attaque dans ce dossier annonce Peuple Vert.

Selon le média stéphanois, les choses seraient même beaucoup plus simples pour conclure cette arrivée dans les prochains jours. Salibur possède un bon de sortie de la part de ses dirigeants et un contrat qui expire dans un an. Autant dire que les conditions pourraient rapidement être réunies si l’ASSE entend faire l’effort afin de recruter un joueur capable de jouer comme milieu offensif, ailier, ou attaquant de soutien.