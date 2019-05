ASSE : Une première attaque pour Saliba, et ça vient de haut

Dans : ASSE, Mercato.

Auteur d’une deuxième partie de saison bluffante, William Saliba a forcément tapé dans l’œil de nombreux observateurs.

Les dirigeants stéphanois ont néanmoins réalisé une très belle opération en parvenant à prolonger le contrat de leur défenseur central, qui peut ainsi rapporter gros en cas de vente. L’ASSE a pour but de conserver encore son jeune arrière, mais ce ne sera pas facile à l’heure où tous les recruteurs européens ont l’œil dessus, et ne veulent pas louper celui qui est annoncé comme un futur grand défenseur.

Et selon la presse anglaise, Arsenal est bien parti pour tenter sa chance avec William Saliba, histoire de rajeunir une défense centrale très vieillissante. Unai Emery, qui continue de suivre de près la Ligue 1 et ses « talents », ne sera certainement pas contre. Reste à connaître la position des dirigeants stéphanois et le montant de l’offre, l’ASSE étant restée ouverte à une transaction de type transfert puis prêt du joueur pendant un an dans le Forez avant son départ définitif. Une solution qui permettrait de mettre les choses au clair, même si elle aurait du mal à être comprise par des supporters qui verraient leur club céder un peu rapidement leur pépite.