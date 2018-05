ASSE : Un ultimatum fixé au repreneur américain !

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a officialisé cette semaine les négociations exclusives menées actuellement avec le groupe américain PEAK6 Investments, lequel souhaite racheter le club stéphanois. Mais du côté de l'ASSE, on semble ne pas vouloir s'éterniser dans des discussions stériles, et c'est le message qu'a clairement fait passer Roland Romeyer en marge de l'assemblée générale des membres associés supporters de l'AS Saint-Etienne, laquelle avait lieu avant le triomphe contre Lille.

Car pour le dirigeant des Verts, si l'ASSE a réservé la primeur des négociations à PEAK6, dans moins d'une semaine le club retrouvera la possibilité de discuter avec d'autres candidats. « On a plusieurs pistes mais, actuellement, nous sommes engagés avec une clause d'exclusivité jusqu'au 25 mai. Si cela n'aboutit pas, nous serons obligés de nous tourner vers d'autres solutions », a très fermement prévenu Roland Romeyer, histoire de placer l'investisseur américain devant ses responsabilités alors que les deux parties sont toujours lancés dans les négociations. Il est vrai que la saison prochaine se prépare déjà et forcément le retard éventuel dans la reprise de l'AS Saint-Etienne constituera un handicap qu'il sera difficile à rattraper. Cela tombe d'autant plus mal qu'il y a de nombreuses questions à régler au sein de l'effectif et du staff des Verts.