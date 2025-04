ASSE ‍: Un Stéphanois reconnait un arbitrage sympa

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Heureux vainqueurs du très chaud derby face à l’Olympique Lyonnais, les joueurs de l’AS Saint-Etienne ont profité d’un certain avantage du corps arbitral pour l’emporter. Florian Tardieu reconnait d’ailleurs que les faits de jeu ont tourné à l’avantage de son équipe.

Qui dit retour de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 dit évidemment retour des derbys face à l’Olympique Lyonnais dans un stade Geoffroy-Guichard plein à craquer. C’est dans une ferveur débordante que les hommes d’Eirik Horneland l’ont emporté au terme d'un match rocambolesque. Une victoire qui relance totalement le suspense dans la course au maintien. Double buteur, Lucas Stassin n’aurait toutefois pas dû rester sur la pelouse après un carton rouge distribué par François Letexier, lequel est finalement revenu sur sa décision. Un choix polémique et une succession de faits de jeu qui ont largement tourné en la faveur des Verts lors de cette opposition. En tout cas, Florian Tardieu, milieu de terrain stéphanois, n’a aucun mal à le reconnaître.

« On ne va pas s’en plaindre »

ASSE-OL : Le show Letexier enfin expliqué ! https://t.co/rS3FeoH5GS — Foot01.com (@Foot01_com) April 22, 2025

« Les faits de jeu ont tourné en notre faveur, ça fait du bien, on ne va pas s’en plaindre. Sincèrement, je n'ai pas revu les images. Mais même sans ça, je pense qu’on a fait un gros match. C’est sûr que ça nous aide, parce que si on se retrouve à 10 contre 11 sur le rouge de Lucas, peut-être que le match tourne. Mais au final, l’arbitre revient sur sa décision, et ça nous a reboostés », a déclaré le natif d’Istres.

Florian Tardieu reste toutefois mesuré concernant la fin de saison. « Sincèrement, même si c’est dur à dire, j’aurais préféré ne pas gagner ce soir, mais me maintenir, que gagner et descendre », conclut-il à propos du derby. Nul doute que ces trois points auront en tout cas une importance capitale dans la course au maintien. Les Stéphanois espèrent sûrement en secret avoir de nouveaux coups de pouce de l’arbitrage lors des prochaines échéances.