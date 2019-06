ASSE : Un prêt et 30 ME, Arsenal prêt à tout pour Saliba

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Auteur d’une saison impressionnante à l’AS Saint-Etienne, William Saliba a la cote auprès des grands clubs européens. Il faut dire que le profil du défenseur de 18 ans a tout pour plaire : grand, rapide et à l’aise techniquement, il a notamment séduit les clubs de Londres. En effet, Tottenham et Arsenal sont très intéressés par sa venue. Mais à en croire les informations obtenues par RMC ce mardi, ce sont clairement les Gunners qui ont pris l’avantage dans ce dossier, avec une première offre chiffrée à hauteur de 30 ME.

« Selon nos informations, Arsenal a transmis une première offre de 30 millions d’euros bonus compris. Un rendez-vous a eu lieu en fin de semaine dernière entre Arsenal et l’ASSE. Un deuxième rendez-vous est prévu en fin de semaine afin de poursuivre les négociations. Condition sine qua non pour les Verts, le club anglais accepte de laisser le joueur une saison supplémentaire dans son club formateur sous la forme d'un prêt » explique la radio, confirmant par ailleurs l’intérêt très concret de Tottenham pour William Saliba. Reste maintenant à voir si les négociations entre l’ASSE et Arsenal aboutiront rapidement, ou si les Verts tenteront de profiter de l’intérêt des Spurs pour faire grimper les enchères.