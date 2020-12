ASSE : Un buteur recruté au mercato ? Puel a la répone

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne a enchaîné un deuxième nul consécutif en Ligue 1 et ne remonte pas au classement. Les attaquants stéphanois sont pointés du doigt.

Avec seulement douze buts marqués depuis le début de la saison, l’AS Saint-Etienne affiche des performances dignes d’un équipe de la zone rouge, puisque seuls Nîmes et Dijon ont fait pire avec respectivement 11 et 8 buts marqués. On l’a encore vu dimanche à Dijon, les attaquants de l’ASSE n’arrivent pas à concrétiser les quelques occasions qu’ils se procurent et cela finit par coûter des points à des Verts qui aimeraient bien s’extirper de la seconde partie du classement avant la trêve hivernale. Mais pour Claude Puel, son effectif est suffisamment bien armé pour répondre à ce souci d’efficacité offensive. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne ne mise donc pas tout sur un éventuel renfort lors du mercato d’hiver.

Interrogé sur cette possible quête d’un buteur supplémentaire en janvier, ce qui n’est jamais facile à concrétiser, Claude Puel a été clair et net. « Il nous manque la concrétisation. On pèche encore dans ce domaine. S’il nous faut un avant-centre de métier ? Non, je ne crois pas. C’est avant tout un problème collectif. Khazri, Bouanga et Hamouma ont eu des opportunités. On sait se procurer des occasions, il faut désormais les mettre au fond. On va encore travailler et remédier à cela », a prévu le technicien de l’AS Saint-Etienne, qui sait très bien que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’ont pas des millions d’euros à dépenser lors du prochain mercato. Bien au contraire même, les Verts n’étant pas épargnés par le séisme provoqué par la crise sanitaire et surtout par l’absence de paiement de Mediapro.