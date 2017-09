Dans : ASSE, Ligue 1, Rennes.

C’est une image qui a fait le tour des télés et de la toile ce dimanche, tant le geste a choqué. Sur une contre-attaque, Ismaïla Sarr est parti à grandes enjambées vers le but stéphanois, avant de voir Kevin Théophile-Catherine, derrière lui, allonger sa jambe pour lui marcher sur le tendon d’Achille dans un geste qui ne laisse pas de place au doute. L’arbitre, pas forcément bien placé sur le coup, n’a donné qu’un carton jaune pour cette action à la fois volontaire et très dangereuse. Blessé pour plusieurs mois, l’attaquant rennais a reçu les excuses de son bourreau, qui va être convoqué par la commission de discipline et risque une longue suspension. Néanmoins, dans un message rendu public par le joueur, le défenseur des Verts tente aussi de minimiser sa faute et son caractère intentionnel.

« J’ai appris avec tristesse l’étendue de la blessure d’Ismaïla Sarr. Lundi, lors d’un entretien téléphonique, nous avions discuté du match et de mes profonds regrets quant aux conséquences de ce fait de jeu. Mon intention n’était pas de le blesser. Je suis également désolé pour le Stade Rennais, mon club formateur. Ismaïla, je te souhaite un prompt rétablissement… » a posté « KTC », dans des excuses qui auront toutefois du mal à alléger sa peine, les images étant sans équivoque.