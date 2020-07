ASSE : Stéphane Ruffier, l'incroyable coup de théâtre !

Dans : ASSE.

Convoqué mercredi par les dirigeants de l'AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier n'a pas reçu de lettre de licenciement et pourrait rester chez les Verts comme gardien n° 2.

Proche de Stéphane Ruffier, Manu Lonjon l’a dévoilé ce lundi soir sans en dire plus, le gardien de but de l’AS Saint-Etienne qui attendait ce lundi la décision officielle des dirigeants stéphanois, probablement un licenciement, n’a rien reçu au courrier. Une information que Bernard Lions a confirmée pour L’Equipe. Et selon le journaliste, si Stéphane Ruffier n’a pas reçu cette lettre signée de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, c’est que l’ASSE a probablement décidé de conserver le portier de 33 ans. Accueilli par un huissier à la porte du centre d’entraînement il y a deux semaines afin de recevoir une convocation à un rendez-vous mercredi dernier, Stéphane Ruffier pourrait s’en tirer avec une retenue sur salaire ou un blâme.

Pour justifier ce revirement brutal, Stéphane Ruffier étant désormais attendu de retour à l’entraînement en fin de semaine, il se dit que le dossier pour justifier le licenciement pour faute grave du gardien de but ne repose que sur du vent, et que face au conseil des Prud’hommes l’AS Saint-Etienne pourrait être très lourdement sanctionnée. « Si cette tendance se confirme, Ruffier reviendra dans le groupe, avec le statut de doublure de son ancienne doublure et dans une position affaiblie au sortir de la bonne prestation de Jessy Moulin au Stade de France », explique le quotidien sportif. Un sacré coup de théâtre pour Stéphane Ruffier, dont le salaire est une vraie épine dans le pied de l'ASSE, d'autant plus que le gardien de but ne fera clairement aucun cadeau aux Verts et surtout à Claude Puel.