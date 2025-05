ASSE ‍: Stassin fait une promesse avant le mercato

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’avenir de Lucas Stassin sera l’un des enjeux majeurs du mercato estival à Saint-Etienne. Le buteur belge a en tout fait une première promesse à ses dirigeants avant la 34e journée de Ligue 1 ce samedi.

Avec 12 buts et 4 passes décisives pour sa première saison en Ligue 1, Lucas Stassin a parfaitement répondu aux attentes à l’AS Saint-Etienne après son transfert en provenance de Westerlo pour 10 millions d’euros l’été dernier. Le jeune attaquant de 21 ans a mis quelques semaines avant de se mettre dans le rythme du championnat de France mais depuis l’arrivée d’Eirik Horneland, on peut clairement le qualifier de facteur X des Verts. En point d’orgue, son doublé contre l’Olympique Lyonnais lors du derby à Geoffroy-Guichard, qui l’a définitivement fait entrer dans le coeur des supporters de l’ASSE.

L'ASSE sauvée par le « Pascal Dupraz norvégien » https://t.co/WcTFYULWDO — Foot01.com (@Foot01_com) May 12, 2025

Absent depuis deux matchs, Lucas Stassin manque aux Verts dans le sprint final, même si l’actuel 17e de Ligue 1 a réussi à gagner sans lui à Reims ce week-end (0-2). Alors que le mercato se profile, de nombreux doutes entourent l’avenir de Lucas Stassin. Le site Live Foot confirme une tendance forte : le buteur de l’ASSE est très courtisé. En France, en Allemagne et en Angleterre, de nombreux clubs se sont déjà renseignés sur la possibilité de faire venir Lucas Stassin, pour qui il faudra débourser au moins les 10 millions d’euros investis l’été dernier par Saint-Etienne.

Départ ou pas, décision samedi pour Lucas Stassin

Mais selon le média, le buteur belge a fait une promesse aux dirigeants stéphanois au cours des derniers jours. En cas de maintien de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1, Lucas Stassin devrait rester au moins une saison de plus à Geoffroy-Guichard afin de poursuivre sa progression dans un club qu’il connaît et avec un coach qu’il apprécie. A la lecture de cette information, on comprend toutefois qu’en cas de relégation en Ligue 2 à l’issue de la dernière journée de samedi contre Toulouse, Lucas Stassin fera ses valises et son histoire avec l’ASSE s’arrêtera brutalement. Une information pas vraiment étonnante mais qui confirme que les Verts jouent gros samedi, pour rester en Ligue 1 bien sûr mais aussi afin de conserver un effectif compétitif la saison prochaine.