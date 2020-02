ASSE : St-Etienne contre Lens en barrage, ça va chauffer !

Dans : ASSE.

Dimanche, l’AS Saint-Etienne n’a pas vraiment relevé la tête du côté du Stade de Reims (1-1). Un nouveau résultat négatif qui plonge les Verts dans la crise.

L’ASSE vit un mois de février terrible. Hormis le bol d’air en Coupe de France, et une demi-finale à jouer contre Rennes le 5 mars prochain, Sainté enchaîne les mauvaises performances en Ligue 1. Puisque lors des cinq dernières journées, la troupe de Claude Puel n’a marqué qu’un seul point sur les 15 distribués sur cette période… Une série négative, de quatre défaites et d’un nul, concédé à la 93e minute contre Reims dimanche, qui place l’ASSE deux petits points au-dessus du barragiste nîmois. De quoi inquiéter John Ferreira.

« Saint-Etienne finira-t-il dans les trois derniers à l’issue de la saison ? Quand je vois les attitudes dans ce match contre Reims… On peut les comprendre quand on voit le scénario. Mais on voit de la tristesse, de la peine. On a l'impression qu’ils n’arrivent pas à s’en sortir, qu’ils ne veulent pas. La spirale est négative. S’il n’y a pas un petit résultat qui vient débloquer la situation, on n’a pas forcément un bon espoir pour eux… Des joueurs expérimentés, comme M’Vila, devraient galvaniser le groupe. Là, ils sont complètement éteints… Les supporters stéphanois sont encore derrière leur équipe. Mais ça va être difficile. Je les vois dans les trois derniers, mais pas forcément en Ligue 2. Ils vont passer par les barrages, avec la 18e place. Avec un potentiel choc contre Lens. Ça ferait deux beaux clans de supporters face à face. Mais je suis inquiet. Même si Puel est l’entraîneur, il n’y a pas assez de fond de jeu pour se sauver directement », a lancé le journaliste de beIN Sports, qui promet donc l’enfer aux Verts en cette fin de saison...